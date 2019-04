Tatá Werneck publica primeira foto da barriga: ‘Bebê ou pão francês?’

A apresentadora Tatá Werneck. Foto: Wilton Junior/Estadão

Tatá Werneck exibiu pela primeira vez nesta quinta-feira, 11, a barriguinha de gestante. “Bebê ou pão francês? Para sempre minha companheira nessa vida”, escreveu na legenda da foto em que brinca ao dizer que ‘retirou o umbigo para fazer a foto’.

A apresentadora da TV Globo espera sua primeira filha com o ator Rafael Vitti.

Ela foi diagnosticada com hiperêmese gravídica. O problema se caracteriza por muitos enjoos durante a gestação. A atriz, inclusive, já desabafou várias vezes sobre as dificuldades que tem enfrentado por causa disso.

Ainda nesta quinta-feira, Tatá Werneck fez um vídeo e publicou no Instagram em que aparece com uma saia estampada e uma camiseta. Ela ironizou o fato de não ter mais roupas para vestir por causa do crescimento da barriga. “Terei que usar essa roupa por uns meses, tá? Nenhuma outra entra em mim e não estou a fim de comprar”, escreveu.