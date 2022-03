Tatá Werneck publica montagem como Juma, personagem principal de 'Pantanal'

Em ritmo de estreia, Tatá Werneck brinca que teria sido sondada para interpretar Juma Marruá em 'Pantanal'. Foto: Instagram/@tatawerneck

Nesta segunda, 28, o remake da novela Pantanal estreou na Rede Globo e artistas ajudaram na divulgação da nova teledramaturgia da emissora. Além de Ana Maria Braga que se fantasiou de onça no Mais Você e Fátima Bernardes que apareceu com um vestido com estampa de oncinha para apresentar o Encontro, Tatá Werneck também entrou no clima de estreia.

Em seu perfil no Instagram, a apresentadora do Lady Night publicou duas montagens e apareceu "caracterizada" de Juma Marruá (Alanis Guillen). Na legenda da publicação, Tatá brincou que teria concorrido ao papel principal da novela.

"Amores, não é segredo para ninguém que eu fui sondada para fazer a Juma, mas eu já tinha acertado com o The Masked Singer. São escolhas. Mas dizem que a Alanis Guillen está maravilhosa. Que a novela tá linda!", escreveu a humorista.

Com mais de 600 mil curtidas, artistas e fãs de Tatá se divertiram com a postagem. Nos comentários da publicação , Fafá de Belém, Maisa, Bruna Linzmeyer e até o perfil oficial da Globo riram da brincadeira e deixaram emojis de risadas. Uma internauta chegou a confundir Tatá com a cantora Paula Fernandes: "Achei que era a Paula Fernandes".