Tatá Werneck posta 'Mannequin Challenge' 'pornô' com a família; assista

Foto: Reprodução/Instagram Tatá Werneck

A atriz Tatá Werneck decidiu aderir à moda do Mannequin Challenge nas redes sociais. Só que a humorista levou a brincadeira para um lado no mínimo inusitado.

No vídeo que postou no Instagram na tarde desta terça-feira, 27, Tatá montou uma grande cena 'pornô' com a família toda. Não se preocupe, está todo mundo vestido, mas em posições 'estranhas'.

Claro que muita gente não conseguiu segurar o riso e no fim das contas a cena não está nem um pouco estática, mas os seguidores da atriz gostaram da brincadeira. Assista e tire suas conclusões: