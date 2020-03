Tatá Werneck pede ajuda para comunidades: ‘Doem álcool gel, cestas básicas e sabonete'

A apresentadora Tatá Werneck no programa 'Lady Night'. Foto: Multishow/Divulgação

Há algumas semanas, Tatá Werneck está usando as redes sociais para chamar atenção para as consequências da pandemia do novo coronavírus no Brasil e no mundo. Neste domingo, 22, ela decidiu fazer um apelo via Twitter.

“Amigos, pessoas privilegiadas: precisamos doar para as comunidades! Precisamos! É nossa obrigação! Escolham um projeto social de uma comunidade”, alertou.

A apresentadora da TV Globo citou os itens que considera que podem ser mais importantes nesse momento para a população: “Doem álcool gel, cestas básicas e sabonete. Orientem esses projetos a organizarem de uma forma que não gere aglomeração”, ressaltou.

Tatá Werneck contou que conseguiu comprar uma quantidade de álcool em gel em um estabelecimento e que o produto será entregue para uma comunidade do Rio de Janeiro. “Eles vão passar de carro nas casas sem avisar para não gerar confusão. Cada líder de projeto vai encontrar a melhor forma. Vai chegar nas comunidades!”, garantiu.

No Instagram, a apresentadora procura sempre postar vídeos informativos sobre as melhores maneiras de prevenção contra o novo coronavírus.

