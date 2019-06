Tatá Werneck grava programa com Rafael Vitti: ‘Estamos preparados, eu sinto’

A apresentadora Tatá Werneck e o ator Rafael Vitti. Foto: Instagram/@rafaavitti

Tatá Werneck e Rafael Vitti já estão prontos para a chegada do bebê. Pelo menos foi o que declarou a apresentadora da Globo ao compartilhar uma foto em que aparece com o companheiro e uma boneca no estúdio do Lady Night.

Tatá e Rafael gravaram uma das edições do programa nesta terça-feira, 4. A data que vai ao ar ainda não foi divulgada.

Ela está grávida de cinco meses de uma menina. A apresentadora tenta manter o ritmo de trabalho, mas sempre compartilha com os fãs momentos em que não está tão disposta, como quando gravou uma edição do Lady Night com Larissa Manoela. "Não vou esquecer seu carinho quando, antes de entrar e ainda passando muito mal, fiquei vomitando numa lixeira e ela me dando apoio. Está sendo bem difícil pra mim", escreveu após o programa.

No início da gestação, Tatá Werneck revelou que sofre com hiperemese gravídica, com enjoos frequentes. "Passo o dia basicamente olhando pro teto (já é um aprendizado pra quem nunca conseguiu ficar parada)", disse ela na ocasião.

Nesta terça-feira, Tatá publicou uma foto em que aparece com Rafael e um boneco em um sling, tecido usado por pais para carregar o bebê no colo. “Estamos preparados. Eu sinto”, escreveu na legenda da foto no Instagram.