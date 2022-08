Tatá Werneck grava ‘primeiro bordão’ com a filha e encanta internautas

Tatá Werneck 'contracena' com a filha e impressiona seguidores. Foto: Instagram/@tatawerneck

Com apenas 2 anos, Clara Maria, filha de Tatá Werneck e Rafael Vitti, já faz sucesso nas redes sociais dos pais. No último sábado, 6, inclusive, ela chamou ainda mais atenção do público, após evidenciar seu talento para atuação.

No Instagram, Tatá compartilhou um vídeo fofo com a filha. Na gravação, usando um filtro de borboletas, a atriz fala“a borboleta está chorando” e Clara Maria completa: “Não tem necessidade”. “Já temos o primeiro bordão. Tragam os bailarinos”, brincou a artista na legenda.

O carisma da pequena está dando o que falar. Logo, a publicação está rendendo comentários de anônimos e famosos, que estão abusando dos emojis de risos e coração para expressar o encanto.

Vale ressaltar que essa não é a primeira vez que Clara impressiona o público. Em abril, por exemplo, ela deu o que falar após "ler" alguns trechos de um livro. Na época, Tatá brincou sobre o desenvolvimento da filha: "E hoje em dia, ela faz meu imposto de renda".