Tatá Werneck e Rafael Vitti completam 5 anos juntos: 'Deixa falarem, a gente se ama'

A apresentadora Tatá Werneck e o ator Rafael Vitti completam 5 anos de relacionamento Foto: Instagram/@rafaavitti

Tatá Werneck e Rafael Vitti celembram cinco anos de relacionamento. Para comemorar a data, ambos publicaram uma série de fotos nos perfis oficiais do Instagram.

A apresentadora, como sempre, fez um texto carregado de frases irônicas e engraçadas para homenagear o amado.

"5 anos que Deus amado disse: mermao, bora juntar. 5 anos que dissemos: mermao, deixa falarem, a gente se ama. 5 anos que falei: mermao, na moral, bora ter uma família? 5 anos que você disse: mermao, já é", relembrou Tatá Werneck.

Ela foi além: "5 anos que falamos com gírias. Assim como fazem adolescentes apaixonados. Amo tu brother. Me amarro nos teus corneos. Tu é um pai sinistro. Bora ficar mais tempo aí na moral, só pra ver qual é".

Tatá Werneck e Rafael Vitti são pais da pequena Clara Maria, de dois anos. Ela esteve em todas as fotos publicadas pelo casal na internet.

O ator iniciou o texto no Instagram agradecendo a companheira por cuidar dele quando está na pior, mesmo quando ela tem inúmeras outras coisas para fazer.

"E no fim das contas se relacionar é isso: um ser o apoio do outro nos momentos onde a gente só pensa em desistir…você já me salvou de muitas bads…. Obrigado por ser essa luz nas nossas vidas. Clara tem sorte de ser sua filha, exemplo de determinação, força, fé, justiça, generosidade e caretas. Você é muito, meu amor", disse.

Rafael lembrou da época em que se apaixonaram: "Começamos a namorar por acaso, e nem a gente acreditava que era possível. E hoje temos nossa família. Te amo muitão, mindu. Feliz 5 anos", concluiu.