Tatá Werneck diz que sofreu preconceito ao revelar namoro com Rafael Vitti

A apresentadora Tatá Werneck no programa 'Lady Night'. Foto: Multishow/Divulgação

A apresentadora Tatá Werneck, que comanda o programa Lady Night, falou sobre o início do namoro com o ator Rafael Vitti e revelou que sofreu preconceito por causa da diferença de idade. "Quando eu comecei a namorar o Rafa, eu sofri um preconceito, como se as pessoas tentassem encontrar um motivo para justificar porque a gente está junto. 'É interesse?' É só amor, não tem nada além disso", explicou a apresentadora. O casal tem 12 anos de diferença.

O comentário foi feito durante a gravação com a atriz Alice Braga, que protagonizou o filme baseado na música Eduardo e Mônica, da banda Legião Urbana. A diferença de idade entre os protagonistas também é grande: Alice tem 35 anos e Gabriel Leone tem 25. A atriz aproveitou o comentário de Tatá e completou: "Essa coisa de diferença de idade é uma bobagem".

Assista ao momento: