Tatá Werneck declara que chorou por duas semanas após parto: 'Não somos 'porta-bebês''

Tatá Werneck e a filha Clara Maria. Foto: Instagram/@tatawerneck

O puerpério é uma fase muito difícil na vida da mãe. Não é raro que, semanas após o parto, a mulher se sinta mais deprimida, melancólica, triste. Essa sensação, quando dura uns 15 dias, é chamada de baby blues. Porém, há relatos de mães que dão conta de que essa sensação dura até dois meses.

Desabafando sobre maternidade real, a influenciadora digital Thais Carla publicou uma foto no Instagram para falar sobre o tema.

“Ninguém é de ferro, faz parte da vida se sentir assim. Mas, não sou de me permitir ficar triste. Porém, não sei como explicar o que estou sentindo, só sei que não estou bem e que gostaria de dividir esse momento com vocês. Não sei se é por causa dessa pandemia que estamos enfrentando, talvez o desespero de criar duas crianças ou por conta da minha cesária que não cicatrizou bem e agora preciso ficar de repouso. São tantas coisas que não consigo explicar. Só peço a Deus que me ilumine e acalme meu coração tirando toda essa tristeza de mim”, escreveu.

Muitas pessoas comentaram a situação, entre elas a apresentadora Tatá Werneck. “Querida, mesmo se fosse ‘só’ pelo parto, já teria o direito de se sentir assim. Eu passei duas semanas chorando. Sem nem saber porque. São muitas mudanças. Muitas dúvidas e hormônios. É natural. Fique de repouso”, comentou.

Tatá Werneck, mãe de Clara Maria, fruto do relacionamento com Rafael Vitti, também falou sobre a importância do cuidado com a mãe no período do puerpério. “Tomara que tenha alguém pra cuidar de você. Muitas pessoas esquecem das mães depois que os bebês nascem. Não somos ‘porta bebês’. Somos mães, caramba”, concluiu.