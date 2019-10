Tatá Werneck da à luz filha com Rafael Vitti e anuncia nas redes sociais; veja foto

Tatá Werneck Foto: Instagram / @tatawerneck

Em questão de minutos, uma publicação da Tatá Werneck no Twitter nesta quarta-feira, 23, ganhou milhares de likes e comentários na rede social. "Ela é linda", escreveu a apresentadora.

Tatá e o ator Rafael Vitti são pais pela primeira vez. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa de Tatá para a reportagem do E+. "Tata Werneck deu à luz uma linda menina hoje de manhã. Ela e Rafael Vitti estão radiantes e agradecem o carinho de todos", diz a nota oficial.

"Minha neném nasceu? Tava com tanto medo que pensei em fugir do hospital durante à noite. Mas escalar prédios grávida é muito difícil, ainda mais pra quem já não escalava sem estar grávida. P.S.: Normalmente as pessoas vão bem bonitas pra sala de parto. Eu ouvi a frase “a senhora gostaria de pentear o cabelo?”, escreveu na legenda da foto em que aparece no momento do nascimento da filha.

Pela manhã, a apresentadora da TV Globo, que estava na reta final da gestação, publicou a seguinte frase: “Ela é linda”, seguida de emojis de coração.

Os mais de 11 milhões de seguidores de Tatá começaram a especular se a filha dela e do ator Rafael Vitti havia nascido. “Se for piada, vou ter um trecho”, escreveu uma internauta.

Nasceu nasceu Aaaaaa o nascimento mais esperado do ano — camila (@chapeus) October 23, 2019

A parte "ruim'' de tu ser humorista é que não dá pra saber se tu tá falando sério ou se tá zoando com a gente ahsksajshhsag — Gaby (@GabysPS2001) October 23, 2019

Aaaaaa ansiosa pra saber o nome ❤️❤️ pic.twitter.com/yPf71ceKGM — It Malia (@Rainha_do_Tweet) October 23, 2019

No Instagram neste fim de semana, Tatá Werneck e Rafael Vitti participaram da gravação de fim de ano da TV Globo. O casal ainda não havia decidido ou divulgado o nome da filhinha. “Fui na chamada de final de ano pra ver se nascia e economizava no making of", escreveu na rede social.