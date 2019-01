Tatá Werneck comemora dois anos de namoro com Rafael Vitti

Tatá Werneck e Rafael Vitti têm 12 anos de diferença de idade. Foto: Instagram/@tatawerneck

Tatá Werneck e Rafael Vitti trocaram declarações nas redes sociais, neste domingo, 13, para comemorar dois anos de namoro. No início do relacionamento, o casal foi alvo de preconceito devido à diferença de idade.

A apresentadora do Lady Night usou do humor para se declarar, algo que faz parte de sua personalidade e trabalho.

"Feliz dois anos que eu não consigo ter um desodorante em casa, que você pega e eu chego toda cheirosa no trabalho, menos nas axilas. Feliz dois anos que não consigo ter um par de meias do mesmo par", escreveu Tatá na legenda de uma foto em que os dois aparecem em pose cômica.

Já o ator usou seu lado mais romântico para expressar sua felicidade, mas também com uma pitada de humor. "Dois anos que eu ganhei na loteria da vida em ter você como companheira! Melhor pessoa do mundo todo. Coração gigante, me faz rir todos os dias, alegra minha vida, abusa da minha boa vontade e pede macarrão. Te amo!", declarou-se.

Diferença de idade entre Tatá Werneck e Rafael Vitti

Quando o ator completou 22 anos, em 2017, Tatá fez uma longa declaração de amor para ele e aproveitou para falar sobre os 12 anos de diferença de idade entre eles.

"Sofremos bastante preconceito quando anunciamos que estávamos juntos, porque as pessoas não estão acostumadas com o amor dos outros. E o amor, amigos, não tem forma. Não tem regra. Como julgar o sentimento mais genuíno que há?", questionou ela.

No ano passado, ela voltou a comentar o assunto em seu programa quando conversava com a atriz Alice Braga sobre a diferença de idade entre os personagem dela e do ator Gabriel Leone.

"Quando eu comecei a namorar o Rafa, eu sofri um preconceito, como se as pessoas tentassem encontrar um motivo para justificar porque a gente está junto. 'É interesse?' É só amor, não tem nada além disso", explicou a apresentadora.