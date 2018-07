Tatá Werneck comemora aniversário e ganha selinho de Bruna Marquezine

Tatá Werneck e Bruna Marquezine deram um selinho na comemoração. Foto: Reprodução/Snapchat

A atriz e humorista Tatá Werneck comemorou no último domingo seu aniverário de 33 anos, completados no dia 11 de agosto. A festa aconteceu em sua casa, em um condomínio de luxo do Rio de Janeiro, e contou com convidados famosos, show de Bucheca e selinho com Bruna Marquezine.

Tatá e Bruna ficaram amigas após atuarem juntas na novela "I love Paraisópolis". As duas deram um selinho de comemoração, postado no Snapchat.

Entre os convidados famosos estavam Narcisa Tamborindeguy, Valesca Popozuda, Tom Cavalcante, Júlia Faria e Michel Melamed.