Tatá Werneck brinca sobre beijo em Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima responde

Tatá Werneck publicou foto em que "beija" Rodrigo Hilbert. Foto: Silvana Garzaro/ESTADÃO

O bom humor de Tatá Werneck não tem fim, e ela provou isso mais uma vez ao publicar uma foto em que "beija" Rodrigo Hilbert durante um evento da Globosat.

"Eu amo meu trabalho", escreveu ela na legenda, e mandou um recado para seu namorado, Rafael Vitti: "Eu te amo. Fui obrigada por contrato".

Mas, para surpresa de todos, Vitti também respondeu com uma brincadeira: "Queria eu estar no seu lugar", comentou ele na publicação de Tatá.

Uma publicação compartilhada por Tata Werneck (@tatawerneck) em Set 28, 2017 às 7:51 PDT

Depois disso, Hilbert também comentou a foto, se defendendo. "Dá para perceber que fui agarrado!". Para finalizar a brincadeira, Fernanda Lima, mulher dele, também comentou a publicação: "Ele não tinha me avisado dessa parte...", e continuou: "Achei o abraço caloroso, mas meu ciúme só não foi maior porque o quadril dele está mais acima do teu. Não deu aquele encaixe, sabe. Te amo sua maravilhosa! Agarra mesmo!".

Tatá então reaspondeu: "Tive que ir para a fisioterapia depois porque dei um jeito no pescoço. Beijos, musa! Me arruma um tufo do seu cabelo para eu fazer um aplique de Natal".