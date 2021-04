Tarcísio Meira posta foto de Glória Menezes com o celular e elogia: 'Olha como ela está moderna'

Gloria Menezes, 86, aparece em postagem do marido Tarcísio Meira com seu smartphone Foto: Reprodução Instagram / @_tarcisiomeira

Tarcísio Meira, 85, usou as redes sociais para elogiar sua mulher nesta terça-feira, 13. O ator compartilhou uma foto de Glória Menezes, 86, com um smartphone na mão, e elogiou a modernidade da atriz.

"Olha só a Glória como está moderna! Ela gosta muito de ver notícias, relembrar cenas incríveis entre outros”, revelou Tarcísio.

O ator ainda brincou com os seguidores: “ O que você diria a ela caso você pudesse mandar uma mensagem?", escreveu ele.

Nos comentários, famosos entraram na brincadeira e mandaram seus recados para a veterana. O maestro João Carlos Martins escreveu: “Glória querida, uma grande atriz, uma grande mulher, além de linda sempre!! (com todo respeito meu amigo Tarcísio)”, brincou. Claudia Raia repespondeu: "Você é uma mulher e artista única! Nós te amamos”. A jornalista Carla Cecato emendou: “Glória, você é uma eterna musa!”.

Tarcísio Meira é bastante ativo no Instagram, onde costuma publicar fotos antigas e recentes com a mulher, e até cria memes do casal, que está junto há 59 anos.