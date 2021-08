Tarcísio Meira dividiu sua rotina com os fãs pelas redes sociais nos últimos meses

Perfil de Tarcísio Meira no Instagram, com 144 mil seguidores, mostra momentos com sua mulher Glória Menezes e a história deles como artistas Foto: Reprodução Instagram / @_tarcisiomeira

O isolamento da pandemia do novo coronavírus não impediu Tarcísio Meira de interagir com seu público. O ator de 85 anos movimentou suas redes sociais, abrindo a rotina com sua mulher Glória Menezes, trazendo a história deles como casal e artistas e dividindo seus pensamentos com os fãs.

No Instagram, o último post para os 144 mil seguidores nesta quinta-feira, 12, lamentavelmente, noticia a sua morte por complicações do novo coronavírus. “Por meio desta nota comunicamos o falecimento do nosso querido Tarcísio Meira, nosso eterno João Coragem, que lutou bravamente contra essa terrível doença, agradecemos a todos pelas orações e por ter nos acompanhado esse tempo todo, estamos arrasados”, diz o comunicado. Glória também contraiu o vírus e está internada com um quadro mais leve da doença.

O perfil do ator é um lindo arquivo a ser guardado. No último dia dos namorados, o casal comemorou com uma montagem de fotos, desde o casamento em 1962 até os dias de hoje, ao som de Eu sei que vou te amar, na voz de Roberto Carlos. Na legenda, uma lição de vida: “Eternos Namorados. Feliz dia dos Namorados. Cuidem uns dos Outros. Tarcísio & Glória”

A cada foto do casal - sempre de mãos dadas -, a cada bom dia, uma mensagem de incentivo de quem já viveu mais de oito décadas: “Bom Dia, as mudanças desta nova semana darão espaço para as mudanças da próxima, da próxima e da próxima… De passo em passo, você chegará aos seus objetivos!”

A coleção de imagens mostra Tarcísio e Glória em vários momentos da vida, um #tbt mais valioso que o outro. O casal estampa a capa da extinta revista O Cruzeiro, em 1969.

Outra lembrança traz a família completa, com Tarcísio Filho.

Sempre criativo, o ator criava memes para divertir seus seguidores. “Bom Dia! Para começar a semana descontraídos... vamos ver coisas positivas né?”

Qual seu humor hoje?

Um brinde da família para comemorar a marca de 100 mil seguidores.

Uma vida dedicada à dramaturgia

A trajetória de Tarcísio Meira conta também a história da dramaturgia brasileira. Há valiosas lembranças de telenovelas que foram sucessos em todas as épocas. Foram mais de 60 anos de união com Glória Menezes e dedicação às artes cênicas.

A favorita, 2008 e 2009

Pátria Minha, 1994

Roda de Fogo, 1986

Guerra dos Sexos, 1983

O arquivo de Tacísio conta até com novela que não existe mais por conta de um incêndio na Globo: O Semideus, 1973.

Mosaico de imagens do teatro.

O Brasil perde hoje um grande artista.

*Atualizada às 15:28 de 12 de agosto de 2021.