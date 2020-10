Talita Younan surpreende fãs e anuncia casamento com João Gomez

A atriz Talita Younan se casou com João Gomez, filho da atriz Regina Duarte e ex-marido de Regiane Alves Foto: Instagram / @talitayounann

A atriz Talita Younan pegou os fãs de surpresa na quinta-feira, 22, quando fez uma publicação no Instagram avisando que tinha se casado no civil junto com o namorado, João Gomez. Os dois oficializaram o relacionamento no começo de 2020.

“Quem beijou beijou beijou, não beija mais”, brincou a atriz na publicação. “Eu amo você e tenho amor de sobra pra vida inteira, aguente”, comentou ela, mostrando algumas fotos no momento em que os dois foram em um cartório no Rio de Janeiro para se casarem.

O casal revelou em junho que Talita está grávida, e alguns meses depois a atriz informou os fãs que está esperando uma menina. João, que é filho da atriz Regina Duarte, já é pai de dois meninos, João Gabriel e Antonio, fruto de seu casamento entre 2010 e 2017 com a atriz Regiane Alves.

Talita ficou conhecida por interpretar a personagem Katharine, ou K1, na novela Malhação: Viva a Diferença, exibida entre 2017 e 2018, que está sendo reprisada pela Rede Globo devido à pandemia do novo coronavírus.

