Talita Cipriano comemora recuperação da mãe: 'Já está falando'

Talita Cipriano e a mãe, Deise. Foto: Instagram/talitadeisinha

Talita Cipriano, que se destacou no The Voice Kids este ano, comemorou em suas redes sociais a melhora da mãe, Deise, do grupo Fat Family.

"Em primeira mão, ela já está falando. Estou amando", escreveu a jovem em uma publicação no Instagram Stories.

"Oi, minha gente. Minha filha está aqui me irritando no hospital, vê se pode. Beijo para todos, Deus abençoe", falou Deise, que não aparece no vídeo.

Simone, irmã da cantora, também celebrou o momento em sua rede social. "Feliz com a recuperação da minha irmã. Deus nos surpreende a cada dia."

Em setembro, Deise passou pela primeira sessão de quimioterapia após diagnóstico de câncer. Ela estava internada na UTI do Instituto do Câncer de São Paulo. Talita raspou a cabeça para apoiar a mãe no combate à doença.