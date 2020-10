Taís Araújo se declara a Lázaro Ramos: ‘Vejo na internet me apaixono de novo’

Taís Araújo se declarou para Lázaro Ramos nos comentários de uma foto do ator Foto: Paulo Giandalia

Mesmo depois de 16 anos de casados, Taís Araújo e Lázaro Ramos continuam trocando declarações nas redes sociais. A atriz comentou em uma publicação do marido na manhã desta quarta-feira, 28.

A protagonista de Amor de Mãe elogiou a beleza do amado em um post de bom dia que o ator publicou no próprio perfil no Instagram. Ela também falou sobre se reapaixonar nas redes sociais.

"Só foto gatinho, né? Nem vejo você tirar, quando vejo na internet, me apaixono de novo. Que loucura!", comentou Taís no post de hoje em que Lázaro compartilhou posando em uma rede.

Nos comentários, Ramos também retribui o carinho da companheira. "E quando vejo um comentário seu ao vivo ou na internet eu me apaixono de novo. Que loucura! Rsrs", respondeu, bem-humorado.

Os atores começaram a namorar em 2004 e oficializaram a união em janeiro de 2007. O casal já fez diversos trabalhos juntos como Cobras e Lagartos, Mister Brau e Geração Brasil. Atualmente, são pais de João Vicente, nove anos, e Maria Antônia, cinco anos.