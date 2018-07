Taís Araujo revela que 'Cheias de Charme' salvou sua carreira

Em 'Cheias de Charme', Taís vivia a personagem Penha Foto: Rede Globo/Matheus Cabral

A reprise da novela Cheias de Charme, que foi ao ar no Vale a Pena Ver de Novo, acabou na última terça-feira, 21. Taís Araújo, que participou da produção, aproveitou a data para agradecer à personagem que mudou a sua vida.

Taís, que interpretou Penha na novela, revelou que Cheias de Charme deu esperanças em um momento em que ela pensou em desistir de ser atriz. "Preciso dizer que ela é a responsável pelo reencontro com a minha profissão", escreveu em seu Instagram. "Ela apareceu num momento em que eu estava desacreditada da carreira de atriz, estava no meio de uma crise profissional."

A atriz disse que no momento em que a novela ia ao ar, em 2012, ela havia acabado de se tornar mãe e cogitou mudar de profissão. Na época, interpretar Penha mudou o que ela sentia. "[A vida] Jogou no meu colo essa mulher arretada, doce, firme, trabalhadora, honesta, sofrida e divertida. Penha trouxe de volta o sorriso pro meu rosto, aqueceu meu coração e me reconciliou com meu ofício."

Ela aproveitou para para agradecer ao elenco da novela e ao público.