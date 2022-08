Taís Araújo relembra término com Lázaro Ramos: 'Não foi legal trabalhar junto'

Taís Araújo chegou a se separar se Lázaro Ramos após a novela 'Cobras & Lagartos'. Foto: YouTube/GIOH

Casados há 17 anos e sendo um dos casais mais reconhecidos da televisão brasileira, Taís Araújo e Lázaro Ramos chegaram a viver uma breve separação. Os dois atuaram juntos pela primeira vez na novela Cobras & Lagartos e terminaram o relacionamento logo em seguida.

Em entrevista ao podcast Quem Pode, Pod, apresentado por Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, a atriz relembrou o momento e disse que "não foi legal trabalhar junto" pela primeira vez com o marido.

"Foi uma imaturidade nossa. Após um ano e quatro meses de casados, fomos trabalhar juntos. A separação veio daí. A gente, que trabalha tão junto agora, olha como a vida é", comentou Taís.

Ela contou que foi ela quem teve a iniciativa da separação e chegou a namorar um amigo de infância após o término com Lázaro. "O maior erro da minha vida foi esse namoro. Perdi o meu melhor amigo", revelou a artista.

Taís contou que ela e o atual marido começaram a se reaproximar por conta de um piano. "O piano ficava no meio da minha sala e não era meu, era do Lázaro. Então eu sempre pedia para ele tirar", disse.

No dia do aniversário do casamento do casal, o ator mandou uma garrafa de champanhe com flores e uma carta pedindo pela volta para a artista enquanto ela ainda namorava.

"Eu olhei para a cara do meu namorado e falei: 'Eu acho que eu errei, desculpa'", relatou. Três dias depois, Taís e Lázaro se reencontraram e reataram o relacionamento aos poucos.