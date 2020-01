Taís Araújo publica homenagem após morte de Flavio Goldemberg

Flavio Goldemberg Foto: João Cotta / Globo / Divulgação

Flavio Goldemberg, que vinha trabalhando como diretor-geral do The Voice Kids e do Popstar, da Globo, morreu na madrugada desta terça-feira, 28, após sofrer um infarto aos 58 anos de idade (leia mais aqui).

A atriz e apresentadora Taís Araújo, que trabalhou com Flavio no Popstar, publicou um texto em sua homenagem.

"Se foi hoje um cara generoso, amoroso, divertido, criativo e que estava numa fase brilhante de sua carreira. A voz no meu ouvido durante todo Popstar, aquele que me pegou pela mão e disse para eu me divertir simplesmente, porque ele e sua equipe estavam ali pra mim", escreveu em seu Instagram, em uma foto ao lado do diretor.

Seu colega Boninho também lamentou a morte: "Hoje perdemos um amigo de vida. O Flavio fazia tudo com o coração e paixão. Amava a profissão e levava a vida sorrindo. Essa felicidade transbordava para além da tela da TV. A gente sorria e se emocionava. Ele vai fazer muita falta e deixar uma legião de amigos".

A atriz Flavia Alessandra foi outra a postar sobre o ocorrido: "Minha solidariedade à família do colega Flavio Goldemberg".

Flavio Goldemberg começou sua carreira na Globo como produtor, em 1981, e trabalhou em produções como Armação Ilimitada e o especial Amigos. Ficou na emissora até 1998 e, posteriormente, retornou em 2010, como diretor. Ele deixa esposa e dois filhos.