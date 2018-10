Taís Araújo publica homenagem à sua mãe no Dia dos Professores

Diversos artistas e personalidades aproveitaram o Dia do Professor, celebrado nesta segunda-feira, 15 de outubro, para publicar mensagens de agradecimento e apoio aos profissionais da educação.

A atriz Taís Araújo ressaltou a trajetória de sua mãe, que foi professora na rede estadual do Rio de Janeiro e trabalhou com a alfabetização de crianças e adultos. "Aprendi que ser professor é uma das profissões mais lindas, apaixonantes e difíceis desse País", destacou.

"Mãe, eu tenho muito orgulho da senhora, da carreira que escolheu", salientou.

Outros artistas também se manifestaram. "Sem boas professoras eu não estaria aqui", escreveu Emicida. Já o cantor Buchecha relembrou a história de Heley de Abreu, professora que morreu enquanto tentava resgatar crianças de um incêndio em uma escola na cidade de Janaúba, em Minas Gerais, ocorrido no ano passado.

Confira algumas publicações feitas pelas personalidades abaixo:

Uma publicação compartilhada por Taís Araujo (@taisdeverdade) em 15 de Out, 2018 às 1:02 PDT

Hoje é dia do mestre. A mulher nessa foto é minha mãe. Ela foi a primeira a ter a chance de se formar na sua família. Acho lindo que a escolha dela tenha sido a de formar outras pessoas. Ela foi professora do Estado do Rio de Janeiro,