Taís Araújo posta foto antiga com Lázaro Ramos e brinca: ‘Obrigada tempo’

Taís Araújo e Lázaro Ramos estão juntos há 13 anos Foto: Paulo Giandalia/Estadão

Como esquecer Ellen e Foguinho, personagens de Taís Araújo e Lázaro Ramos na novela Cobras & Lagartos? A atriz publicou nesta quinta-feira, 4, uma foto da época e brincou com a aparência do casal.

“Eu vejo as fotos da época de Cobras & Lagartos e só me vem uma coisa em mente: Obrigada tempo por trabalhar a nosso favor!”, escreveu Taís na legenda do clique feito há 11 anos.

A atriz ainda incentivou os seus seguidores a fazer uma espécie de ‘antes e depois’ comparando fotos antigas e novas.

Eu vejo as fotos da época de "Cobras & Lagartos" e só me vem uma coisa em mente: Obrigada tempo por trabalhar a nosso favor! Hahahaha #TBT pic.twitter.com/JBSyaWyr2K — Taís Araújo (@taisdeverdade) 4 de maio de 2017

Ah, vamos brincar de #ObrigadaTempo? É assim: pega sua foto mais cafona do passado e mostra que o tempo foi gentil com você! Bora? Valendo! — Taís Araújo (@taisdeverdade) 4 de maio de 2017

Óculos espelhado nunca mais, ok meus amores? Hahaha https://t.co/HSDpzlrXP5 — Taís Araújo (@taisdeverdade) 4 de maio de 2017