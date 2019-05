Taís Araújo desiste de papel após críticas por tom de pele: 'achei justas'

Taís Araújo e a cientista Joana D'Arc Felix de Souza Foto: Ellen Soares / Globo / Divulgação | Alex Silva / Estadão

A atriz Taís Araújo revelou que desistiu de interpretar a química brasileira Joana D'Arc Felix de Souza em um filme que a traria como protagonista pelo fato de seu tom de pele ser mais claro que o da cientista.

O filme retratará a história de vida da química, que teve uma infância pobre e conseguiu estudar em Harvard. Taís, porém, conta que mudou de ideia sobre o papel após ter visto críticas sobre a diferença entre seu tom de pele e o de Joana.

"Achei as críticas justas. Pensei: 'Como uma pessoa que trabalha com isso, como eu, não estava alerta? Eles estão absolutamente certos'. Eu reflito o tempo inteiro sobre inclusão, representatividade e importância de todo mundo participar do mercado", contou a atriz, em entrevista ao jornal O Globo nesta terça-feira, 7.

"Várias atrizes com o tipo físico adequado podem fazer esse filme. Meu desejo maior é que as pessoas saibam dessa história, se inspirem e vejam como a educação pode mudar vidas", complementou.

Por fim, Taís Araújo afirmou que ainda pretende trabalhar no filme, apenas não no papel da protagonista Joana D'Arc Felix: "posso ser a mãe, a irmã, a amiga ou alguém qeu conviveu com ela na faculdade".

VEJA TAMBÉM: Como ficaram personalidades em suas versões cinematográficas

Relembre alguns tuítes postados por Taís Araújo em homenagem a Joana D'Arc Felix de Souza em 2018: