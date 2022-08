Taís Araujo brinca sobre reencontro das Empreguetes: 'Internet está pronta pra quebrar?'

Taís Araujo, Leandra Leal e Isabelle Drummond fazem encontro das Empreguetes. Foto: Instagram/@taisdeverdade

Taís Araujo se reuniu com Leandra Leal e Isabelle Drummond, com quem formava as Empreguetes, na novela Cheias de Charme (2012), noite da última terça-feira, 9. O momento foi registrado em imagem publicada no Instagram da atriz, o que está causando nostalgia no público.

Na legenda, Taís fez mistério e brincou: "Internet está pronta pra quebrar? Atrizes, diretora e figurinista de Cheias de Charme reunidas numa noite chuvosa de terça-feira…Por que será?".

A declaração da atriz resultou em esperanças no público, que está desejando a volta do trio à TV. Contudo, vale ressaltar que, até o momento, a Globo não informou nenhum novo projeto com as Empreguetes.

A publicação está rendendo comentário de anônimos e famosos. Monica Iozzi, por exemplo, demonstrou surpresa e escreveu: “Meu Deus! Vai ter continuação? Eu amava”. Já Larissa Manoela destacou: "Eu estou pronta pra assistir o que for".

No Twitter, o reencontro também está dando o que falar; veja abaixo algumas reações.

Até as empreguetes estão voltando e a Rihanna não https://t.co/gTYhQkx744 — calça de shopping (@Deyvmell0) August 10, 2022

se cheias de charme fosse hoje e as empreguetes tivessem lançado "vida de empreguete" hoje, com certeza hitaria no tiktok e consequentemente o #1 no spotify viria. #FaleiToLeve pic.twitter.com/QA8LeQtLD7 — CHRIS (@beyviadinho) August 10, 2022

AS EMPREGUETES SE REUNIU HOJE PRA UMA REUNIÃO REPITO EMPREGUETES REUNIDAS ISSO NÃO É UM TREINAMENTO EMPREGUETES SE REUNIRAM O BEM ESTÁ VENCENDO E O MUNDO VOLTARÁ O NORMAL pic.twitter.com/zDpjKogU10 — Edlincon (@edlinconn) August 10, 2022