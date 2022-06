Taehyung, do BTS, ouve música cantada por Caetano Veloso em live

Taehyung, um dos integrantes do BTS, apareceu ouvindo 'Cucurrucucú Paloma', interpretada por Caetano Veloso. Foto: Heo Ran/REUTERS e Denise Andrade/ESTADÃO

Taehyung, um dos integrantes do grupo sul-coreano BTS, fez os fãs brasileiros de k-pop irem à loucura nesta segunda-feira, 13. O cantor, conhecido pelo nome artístico V, apareceu ouvindo uma música do brasileiro Caetano Veloso durante uma live.

O artista fez uma transmissão que durou mais de 1h e meia na plataforma V Live, serviço de streaming da Coreia do Sul conhecido por difundir vídeos de celebridades do país para todo o mundo.

A live foi reproduzida cerca de 7,6 milhões de vezes e conquistou 475 milhões de curtidas. Em determinado momento, V apareceu "dormindo" enquanto ouvia algumas canções. Dentre elas, estava Cucurrucucú Paloma, cantada por Caetano.

A música foi composta pelo compositor mexicano Tomás Méndez e ganhou uma versão do brasileiro no álbum Fina Estampa ao vivo, de 1995.

Cucurrucucú Paloma já fez parte da trilha sonora de diversos filmes internacionais, como Moonlight: Sob a Luz do Luar, vencedor da categoria de Melhor Filme no Oscar de 2017.

Além disso, em 2002, Caetano já participou do longa Fale com Ela, do renomado diretor Pedro Almodóvar, e chegou a gravar uma cena interpretando a canção.

