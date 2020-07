Tadeu Schmidt relata 'pânico' após comida pegar fogo em casa

Tadeu Schmidt após apagar o fogo que se formou na comida dentro do forno. Foto: Instagram/@tadeuschmidt

Tadeu Schmidt compartilhou com os seguidores do Instagram um susto que teve recentemente em casa ao esquentar uma comida. O alimento pegou fogo e, segundo ele, "as labaredas subiam pela frente do forno". O apresentador disse que, pela primeira vez na vida, usou um extintor de incêndio.

Com uma foto publicada nesta sexta-feira, 3, na rede social, ele contou que sempre coloca a comida que chega por delivery para esquentar de novo.

"Só que, desta vez, eu fiz alguma coisa errada. Quando a Valentina (filha do apresentador) foi tirar as batatas, elas estavam em chamas! As labaredas subiam pela frente do forno. Eram grandes e assustadoras! Que pânico!", descreveu Schmidt.

O apresentador disse que pensou em muitas possibilidades que poderiam ter ocorrido, como o fogo se espalhar pela cozinha, um incêndio sem controle destruir a casa dele e se queimar caso pegasse o recipiente. "Depois de alguns segundos de desespero, lembrei-me do extintor que fica ao lado do elevador e apaguei o fogo", disse.

Ele explicou que a foto foi tirada algum tempo depois de se acalmar, porque a situação foi um "pavor". Confira abaixo: