Tadeu Schmidt publica montagem de foto com Jacob Elordi e brinca com semelhanças

O apresentador do 'BBB 22', Tadeu Schmidt, publicou uma montagem de foto com o ator Jacob Elordi e apontou semelhanças Foto: Instagram/@tadeuschmidt

Tadeu Schmidt e o ator Jacobi Elordi são parecidos? Foi essa questão levantada pelo novo apresentador do Big Brother Brasil 22 nas redes sociais.

Nesta quarta-feira, 26, ele publicou no Instagram uma montagem de foto em que ele e o australiano aparecem lado a lado.

"Aproveito este dia mais tranquilo no BBB para esclarecer que não tenho nenhum parentesco com Jacob Elordi, conforme foi questionado nas redes sociais recentemente. Fiquei surpreso com comentários perguntando se eu era o Jacob Elordi mais velho… Quem disse que eu sou mais velho que ele?", brincou.

Ele ainda fez um elogio a Jacob: "Pra me comparar com um garoto bonito desses, é claro que eu só poderia ser aquele tiozão que até lembra, mas longe", concluiu.

Jacobi Elordi ficou conhecido por interpretar Noah Flynn no filme The Kissing Booth. Diversos internautas comentaram a publicação de Tadeu. "Já dá para fazer participação em Euphoria já", escreveu um fã.

A atriz e apresentadora Dani Calabresa marcou um colega na publicação do apresentador do BBB e escreveu: "Não te falei que parece?".