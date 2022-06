Tadeu Schmidt prestigia filha mais velha em estreia no teatro: 'Você brilhou'

Na última quarta-feira, 15, Tadeu Schmidt usou as redes sociais para compartilhar estreia da filha no teatro. Foto: Instagram/@tadeuschmidt

Na última quarta-feira, 15, Tadeu Schmidt compartilhou a estreia de Valentina, sua filha mais velha, no teatro. O apresentador publicou fotos ao lado da filha e do grupo de teatro da jovem, além de trechos da apresentação.

"Bravo, Valentina! Você brilhou! (Não reparem a maquiagem… É que a personagem ia morrer no fim e… Ops, não posso contar)", escreveu Tadeu logo no início da publicação.

Em seguida, o apresentador do BBB elogiou a estreia e não escondeu o orgulho de sua filha: "Que orgulho! Que estreia linda! Rent é um espetáculo antológico, e vocês arrebentaram!".

No final, Tadeu Schmidt convidou as pessoas do Rio de Janeiro para assistirem ao musical e desejou sucesso ao grupo. "Quem mora no Rio e gosta de teatro musical tem que aproveitar! História forte, músicas incríveis e um monte de gente talentosa reunida! Sucesso, pessoal!", finalizou.