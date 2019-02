Tadeu Schmidt presenteia filha com porta clássica de ‘Friends’

O jornalista Tadeu Schmidt. Foto: Instagram / @tadeuschmidt

Tadeu Schmidt deu um presente inusitado para sua filha Valentina, que completou 17 anos na terça-feira, 20.

Sabendo do gosto da jovem pela série Friends, o jornalista decidiu homenageá-la pintando a porta do quarto dela de roxo com uma moldura amarela no olho mágico, a fim de copiar a porta do apartamento dos personagens Rachel e Monica.

A ideia deu certo e Valentina não escondeu os sorrisos diante da surpresa. “Nunca imaginei que um bocado de tinta roxa, uma moldurinha amarela e um olho mágico dessem um presente tão legal. Ela foi para a aula, a porta era branca. Quando voltou, era presente", escreveu Schmidt no Instagram.

Além disso, ele fez um bolo com os personagens de Friends sentados num sofá. Veja as fotos e o vídeo (clique na seta à direita para conferir todas as imagens):