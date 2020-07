Tadeu Schmidt lamenta cancelamento de viagem ao Japão: ‘Pandemia acabou com esse sonho’

O apresentador da TV Globo Tadeu Schmidt Foto: Instagram/@tadeuschmidt

Tadeu Schmidt usou as redes sociais nesta segunda-feira, 6, para desabafar sobre o quanto estava frustrado em não poder realizar um sonho com a família: uma viagem ao Japão.

O apresentador do Fantástico, da TV Globo, contou no Instagram que tinha passagens compradas para o dia 6 de julho e que teve de adiar as férias por causa da pandemia do novo coronavírus. “Como sonhamos em esse dia! As passagens estavam compradas! Eu estava a um passo de confirmar hotéis e passeios... Aí, veio a pandemia e acabou com esse sonho.

Hoje, nós estaríamos embarcando para o Japão. Eu ia tirar duas semaninhas de férias por lá, com a minha família, antes de me apresentar para trabalhar na Olimpíada de Tóquio. Tomara que a gente consiga realizar esse sonho no ano que vem”, escreveu na legenda da foto em que aparece segurando uma boneca oriental, ao lado das filhas.

Tadeu Schmidt conta que é apaixonado pelo Japão e que foi para o país em 2006 para cobrir campeonatos mundiais de vôlei feminino e masculino. “Assim que cheguei, falei pra Ana Cristina: ‘Você tem que vir também! Isto aqui é demais! É outro planeta!’. Ela foi. Ficou quinze dias. Eu fiquei 45. Poderia ficar 4.500! Desde então, sonhamos com o dia de voltar, agora com nossas filhas. Era pra ser hoje. Que seja no ano que vem”, concluiu.