Tadeu Schmidt comemora 3,5 milhões de seguidores no Instagram

A apresentador do 'Big Brother Brasil', Tadeu Schmidt comemorou a marca de 3.5 milhões de seguidores no Instagram. Foto: Globo/Fábio Rocha

O apresentador do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt, tem ganhado muita popularidade desde que assumiu o comando do reality show. E isso se reflete nas redes sociais do jornalista.

Nesta sexta-feira, 15, Schmidt percebeu que tinha alcançado um novo feito no Instagram: atingiu 3,5 milhões de seguidores na plataforma. Em comemoração, ele postou um vídeo celebrando a marca.

"Acabei de perceber que somos 3,5 milhões, que legal, que barato, fiquei muito feliz, muito feliz mesmo", expressou Schmidt no início do vídeo.

Em seguida, o apresentador fez uma promessa inusitada caso atinja 4 milhões de seguidores. "Se chegarmos a 4 milhões, até o fim do BBB, eu vou postar uma foto de sunga", surpreendeu ele, mas explicando que não passava tudo de uma brincadeira.

"Mentira, mentira, é claro que eu não vou postar, é brincadeira. Mas estou muito feliz, muito obrigado a todos vocês que estão aqui comigo", disse o jornalista.

O Big Brother Brasil está na reta final e restam seis participantes na casa: Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer, Gustavo, Jessilane e Paulo André. Neste domingo, 16, será definido o 15º eliminado da competição e estão no paredão Aguiar, DG, Eli e Jessi.

Segundo Boninho, diretor do reality show, as inscrições para o BBB 23 vão começar em breve. "Se prepara, porque daqui a pouco, muito pouco, em apenas alguns dias, vamos abrir as incrições. Muita gente corre e são poucas vagas, então fica ligado e prepara seu materia", disse.