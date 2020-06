System Of a Down: membros comentam vídeo com festa de casamento ao som de 'Toxicity'

São Paulo - 25 de setembro, sexta-feira, no Anhembi Foto: Divulgação

Serj Tankian e Shavo Odadjian, respectivamente vocalista e baixista da banda System Of a Down, compartilharam no Instagram um vídeo que viralizou nas redes sociais com participantes de uma festa de casamento dançando ao som da música Toxicity.

"Meu tipo de festa de casamento!", escreveu Shavo no sábado, 20, ao lado das hashtags "casamento nigeriano" e "nossos fãs são os melhores".

O músico Tom Morello, do Rage Against the Machine, também brincou sobre o vídeo em seu Twitter: "há esperança!"

Assista ao vídeo abaixo: