Sylvester Stallone vai lançar coleção de NFTs com quase 10 mil itens em celebração à carreira

O ator Sylvester Stallone vai lançar uma coleção de NFTs com quase 10 mil itens de arte digital que celebram sua vida e carreira cinematográfica. A coleção PlanetSLY NFT será composta de 9.997 peças que serão lançadas na rede de blockchain Ethereum. Stallone vai autografar 25 dos mais raros NFTs. Além das diferentes imagens do ator, alguns dos ativos vão incluir níveis exclusivos e variados de possibilidades de interação com o artista, como um jantar em Miami, exibição de filmes virtuais, eventos privados, entre outros.

Os NFTs da coleção são chamados de SLYguys (garotos astutos, em tradução livre) e para se qualificar para uma pré-venda, que ocorrerá apenas para convidados, os colecionadores de NFT e fãs de Stallone devem postar um vídeo no TikTok, Instagram, Twitter, ou outros canais de mídia social, com uma performance ou qualquer outra manifestação pessoal que demonstre a paixão pelo ator nova iorquino.

O projeto celebra a vida e arte do artista que, com o roteiro de Rocky, entrou para a história do cinema como o único ator dos Estados Unidos a realizar um filme número um nas bilheterias em seis décadas consecutivas. Com curadoria do próprio astro de Hollywood, PlanetSLY NFT será lançada em abril e é resultado de um empreendimento de Stallone com a empresa The BIZ, expecializada em NFT, do empresário Bill Zanker.

O que são NFTs e blockchain

NTFs é a sigla em inglês para 'tokens não-fungíveis', uma categoria de criptomoedas focada em ativos únicos e exclusivos. Já o blockchain é um tipo de sistema que permite rastrear o envio e recebimento de algumas informações específicas armazenadas na internet. Funciona como se fossem pedaços de códigos gerados virtualmente e que carregam informações que se mantém conectadas, como em blocos de dados formando uma corrente – daí o nome em inglês, que se traduz em 'cadeia de bloco'.