Sylvester Stallone e mulher pedem divórcio após 25 anos de casamento

Em maio passado, Sylvester Stallone e Jennifer Flavin celebraram bodas de prata. Foto: Instagram/@jenniferflavinstallone

Após 25 anos juntos, Sylvester Stallone e Jennifer Flavin estão se separando, segundo o Us Weekly. A representante do ator disse ao veículo que ele compartilhou a seguinte mensagem sobre o assunto: "Amo minha família. Estamos lidando com essas questões pessoais de forma amigável e privada". Jennifer alega, nos documentos do divórcio, que Stallone transferiu fundos monetários do casal.

De acordo com o site TMZ, os documentos dizem que "ele se envolveu na dissipação intencional, esgotamento e/ou desperdício de bens conjugais que tiveram um impacto econômico adverso no patrimônio conjugal".

Em maio passado, Stallone e Jennifer celebraram bodas de prata. "Feliz aniversário de 25 anos à minha esposa incrível. Não existem palavras que sejam suficientes para descrever o que essa mulher incrivelmente altruísta, dedicada e paciente significa para nossas vidas, e eu só desejo que tenhamos outros 25! Muito obrigado, querida", escreveu o ator, em homenagem à mulher, no Instagram.