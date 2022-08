Sylvester Stallone é acusado de esconder bens da ex-mulher durante processo de divórcio bilionário

Sylvester Stallone e Jennifer Flavin durante um evento em Los Angeles, EUA, em 2016. O casal está se separando depois de 25 anos de casamento. Foto: Danny Moloshok/Reuters

O ator Sylvester Stallone foi acusado pelos advogados da ex-mulher, a modelo Jennifer Flavin, de esconder bens e propriedades durante o processo de divórcio, segundo a revista People. O ex-casal anunciou a separação na última semana após 25 anos de casamento. A herança de Stallone é bilionária, de acordo com a publicação.

As acusações foram apresentadas ao ator por meio de um documento recebido pela corte do Condado de Palm Beach, na Flórida. Stallone e Jennifer não fizeram acordo pré-nupcial, o que causa a briga pela divisão dos bens na justiça. A fortuna do protagonista da série de filmes Rocky é avaliada em 2 bilhões de dólares.

A assessoria do ator negou as alegações feitas por Jennifer. O pedido da modelo para morar na mansão do casal, também foi contestado, segundo a equipe do astro. O ator, que tinha o rosto de Jennifer tatuado, causou burburinho por aparecer com a foto de seu cachorro Butkus encobrindo o desenho da ex-mulher.

Jennifer, recentemente, também compartilhou em seu Instagram uma foto abraçando as três filhas. No texto, ela diz que as meninas são sua prioridade e nada mais importa. “Nós quatro para sempre”, declarou ela. A ex-modelo também solicitou na Justiça que seu nome de solteira fosse restituído, pedido que foi endossado pelo ex-marido.