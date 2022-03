'Sweetest Pie': Megan Thee Stallion e Dua Lipa lançam parceria

Dua Lipa e Megan Thee Stallion lançaram 'Sweetest Pie', nova parceria, nesta sexta-feira, 11. Foto: Instagram/@dualipa

A rapper Megan Thee Stallion e a cantora Dua Lipa se uniram para lançar, nesta sexta-feira, 11, o novo single Sweetest Pie. A música já está disponível em todas as plataformas digitais.

No domingo, 6, as artistas começaram a dar indícios de que uma nova parceria surgiria. Megan publicou uma imagem em que as duas apareciam com os rostos estampados em bolos recheados – em referência ao nome da canção, que significa "torta mais doce" em tradução literal.

Dua Lipa fez uma publicação que simulava uma conversa de WhatsApp com Megan e trazia um trecho da música na segunda-feira, 7. No mesmo dia, elas também divulgaram a capa do novo single.

Sweetest Pie já foi lançada com clipe. Recheado de efeitos especiais, o vídeo deu "superpoderes" às artistas e contou com a direção de Dave Meyers.

Assista:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais