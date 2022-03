‘Sweetest Pie’: Megan Thee Stallion e Dua Lipa anunciam detalhes da nova música

Música de Megan Thee Stallion e Dua Lipa terá temática de doces e bolos. Foto: Instagram/@theestallion

A nova música de Megan Thee Stallion com Dua Lipa será lançada nesta sexta-feira, 11. Em suas redes sociais, as cantoras anunciaram que o nome do single será Sweetest Pie - que significa torta mais doce, em tradução literal.

A parceria foi anunciada no domingo, 6, em uma postagem feita por Megan em que os rostos das duas aparecem estampados em cima de bolos recheados. E a única informação dada foi a data de estreia.

Nesta segunda-feira, 7, elas divulgaram a capa do single, onde aparecem com os rostos bem próximos.

Além disso, Dua Lipa também compartilhou um trecho da canção.