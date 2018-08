Suzanna Freitas explica por que não homenageou Latino no Dia dos Pais

Suzanna Freitas, filha de Kelly Key e Latino. Foto: Instagram/@suzannafreitas/

No último domingo, 12, foi comemorado o Dia dos Pais e Suzanna Freitas, filha de Kelly Key e Latino, publicou uma foto ao lado de Mico Freitas, seu padastro. Muitas pessoas então questionaram a jovem sobre ela não ter desejado feliz Dia dos Pais publicamente a Latino, e ela usou o Stories do Instagram para falar sobre o assunto.

'Eu recebi muitas perguntas, muitas mesmo, devo ter recebido umas 100 mensagens. Não é porque eu não postei foto que eu não desejei feliz Dia dos Pais [para Latino]. E ele me respondeu, mas ele tá viajando. Eu convivo com o meu padastro, ele é meu pai", disse Suzanna.

A menina ainda explicou que sua relação com Latino não é ruim, mas é distante. "Eu não convivo com o meu pai de sangue, ele não está muito presente na minha vida como meu padastro está. E eu não sei qual foi a última vez que eu tirei uma foto com o meu pai. Mas ele mora muito longe, e está sempre viajando, trabalhando, então a gente não se vê muito. A gente acaba tendo uma relação muito distante, mas não quer dizer que a gente tem uma relação ruim. Nós não somos brigados, só temos uma relação distante", explicou.