Suzana Pires relembra traição de Marcos Pasquim: 'Fiquei no lixo'

Suzana Pires falou sobre traição de Marcos Pasquim, em 2010. Foto: Alex Carvalho/Globo e Leo Lemos/Globo

Em 2010, Marcos Pasquim, então namorado de Suzana Pires, foi fotografado aos beijos com uma mulher. A atriz, que só descobriu a traição pelas fotos publicadas pela imprensa, relembrou o ocorrido e como se sentiu com a situação.

"Eu olhei aquilo e falei: 'Está tudo bem'. Fiquei no lixo durante uns dois meses, depois me recuperei", disse ela em entrevista ao jornalista Leo Dias, do Metrópoles. "Pasquim é um cara incrível, mas para ser amigo", brincou ela.

A escritora contou que atualmente tem outra visão sobre relacionamentos. "A partir dos 38 anos, esse negócio de pegação e sexo começou a me incomodar. Hoje, eu preciso conhecer [a pessoa antes de ficar]."

Ela revelou que está se relacionando com um homem, mas não rotula como namorado. "Eu gosto de dizer que é um parceiro."

Sobre monogamia, ela falou que o importante é ter honestidade. "O problema do Pasquim foi ele não ser honesto", disse Suzana que completou dizendo que se soubesse que o ator, na época, estava com outra, não teria problema.

"Isso é lealdade. É muito mais importante do que fidelidade. Ou você é leal ou não vai rolar. A pessoa tem os seus instintos e suas loucuras, eu não estou aqui para ficar pintando o mundo de cor de rosa."

"Eu também tenho as minhas [loucuras] em que às vezes eu quero ficar quieta, às vezes eu quero sair sozinha com minhas amigas. O cara também vai ter as coisas dele, mas precisa de honestidade. E é muito dificil. Eu estou em busca disso pelo menos há 30 anos", completou.