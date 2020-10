Suzana Gullo vai a Aparecida para agradecer cura de câncer de mama

Marcos Mion e a mulher, Suzana Gullo, que se curou de um câncer de mama Foto: Instagram/@Marcosmion

O apresentador Marcos Mion e sua esposa, Suzana Gullo, foram até a Basílica de Nossa Senhora de Aparecida, no dia da santa, na segunda-feira, 12, em Aparecida (SP).

O casal foi agradecer a cura do câncer de mama da mulher. No Instagram, Mion compartilhou uma foto acompanhado de Suzana, que entrou na Basílica de joelhos para demonstrar a fé.

“Mãezinha, a ti agradecemos. Em nome da minha família, te agradeço por nos abençoar com a vitória na maior batalha que já enfrentamos, contra o câncer de mama do amor da minha vida”.

O apresentador de A Fazenda ainda escreveu: “Ajoelhamos sempre perante a ti, Nossa Senhora Aparecida. Continue sempre nos cobrindo com seu manto sagrado", agradeceu Mion na legenda da rede social”.

Marcos Mion e Suzana Gullo estão juntos desde 2000 e oficializaram a relação em 2005. Os dois são pais de três crianças, Romeo, 15 anos, Donatella, 12, e Stefano, 10. Suzana descobriu a doença em 2016 e, em texto publicado pelo marido na época, ela contou que atribuiu o sucesso do tratamento à sua religiosidade.

"O câncer de mama precisa ser muito divulgado. É importante que todas as mulheres saibam da importância dos exames frequentes, do auto exame, mesmo antes dos 40 anos. Os maridos podem e vem ajudar. Preciso muito dizer que, no meu caso, quem descobriu foi meu marido. Meu exame de rotina seria em novembro, e olha quantos meses ele antecipou! 10! Fez toda diferença", ressaltou.