Susana Vieira radicaliza no corte de cabelo; confira

A atriz Susana Vieira decidiu mudar o visual e deixou o cabelo bem curtinho Foto: Instagram/@susanavieiraoficial

Susana Vieira usou as redes sociais nesta terça-feira, 8, para mostrar o resultado do corte de cabelo radical. A atriz, que quase sempre usou um loiro longo, decidiu apostar em um visual mais curtinho.

Em um vídeo no feed do Instagram, ela explicou aos fãs porque decidiu fazer essa transformação.

"Olá meus amigos e minhas amigas. Meus fãs, tudo bem? Cheguei ao final do meu trabalho e vou tirar a máscara para eu poder me comunicar com vocês. Este é o resultado final do meu cabelo", disse.

A atriz contou que a cabeleireira dela cuidou da cor do cabelo, um loiro, durante um ano inteiro e, agora, ele foi praticamente cortado por inteiro. "Ele ficou loiro, lindo, sedoso e hoje foi tudo no chão. Menina, eu falei: 'Quero meu cabelo loiro! Quero meu cabelo loiro!'. Quando fui ver, todos estavam 'mortos' no chão", brincou.

Susana Vieira explica que decidiu mudar o visual porque sente muito calor: "Eu tenho calores que vêm de baixo para cima e de cima para baixo, pescoço...então, decidi cortar no verão".

Ela disse que, no inverno, estará com o cabelo no queixo e deixará chanel e até mais longo.

Assista ao vídeo: