Susana Vieira, que luta contra leucemia, publica foto com cãozinho e emociona fãs

A atriz Susana Vieira. Foto: Instagram/@susanavieiraoficial

Desde que revelou que luta contra leucemia durante o programa Domingão do Faustão, na TV Globo, Susana Vieira recebe a solidariedade e apoio dos fãs nas redes sociais.

Na ocasião, a atriz deu detalhes do diagnóstico da doença, seu estado de saúde e garantiu que não pretende morrer tão cedo. “A Globo já me ofereceu trabalho e aceitei”, declarou ao contar sobre os planos para 2019 no bate-papo com Fausto Silva.

Apesar da confiança costumeira, Susana Vieira demonstrou fragilidade nas redes sociais nesta quarta-feira, 21. Em um momento de intimidade, a atriz publicou uma foto com um dos cachorrinhos de estimação no perfil oficial dela no Instagram.

Susana Vieira aparece de óculos escuros. “Hoje ele precisou de colo! Eu sei como é isso! Às vezes eu também preciso”, desabafou a atriz, que postou um emoji triste. Os seguidores da atriz se manifestaram. “Que Deus te ilumine sempre e que você passe por essa etapa com fé”, escreveu uma fã.

