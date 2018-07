Susana Vieira prepara sua biografia e diz que quer viver até 105 anos

Foto: Divulgação/Globo

Cheia de planos para a carreira, a atriz Susana Vieira está preparando o lançamento da sua biografia para 2017. Escrito por Mauro Alencar, o livro parte de depoimentos da atriz, que diz ter contado tudo sobre sua vida, deixando de lado apenas as fofocas. "Nunca me preocupei com o passado. Sou vitoriosa. Estou é cansada de ser achincalhada. As pessoas não entendem o meu humor, estão muito más", disse.

Em entrevista ao colunista Bruno Astuto, da revista Época, Susana, que atualmente é uma das apresentadoras do programa Vídeo Show, da TV Globo, disse querer viver até 105 anos. Ao ser questionada quem poderia representá-la no cinema caso ela ganhe um filme sobre sua vida, Susana não pensou duas vezes ao responder: Adriana Esteves. "Ela tem o batimento, uma liberdade no olhar. E nós duas não envelhecemos".

Antes do lançamento de sua biografia, Susana vai voltar aos palcos pelas mãos de Miguel Falabella, que vai dirigi-la no monólogo "Uma Shirley Qualquer", adaptação da clássica peça "Shirley Valentine", de Willy Russel. A estreia está marcada para sábado, 5, em Vitória (ES).

Apesar de iniciar a temporada do novo espetáculo, a atriz confessou "não suportar" falar sozinha e que só aceitou o papel por confiar em Falabella. "Estava precisando trabalhar. Não suporto ficar sem fazer nada. Estava atrás de uma peça e o Miguel me sugeriu esta numa festa na casa da Angélica. Eu nunca tive atração por monólogo. Acho difícil entreter uma pessoa por uma hora e meia. Não aguento stand up nem por 20 minutos. Mas nunca digo não para a vida", falou.