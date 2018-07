Susana Vieira não é convidada para festa de Tatá Werneck e reclama no Instagram

Carlos Alberto de Nóbrega e Batoré colocaram um ponto final na inimizade, que se arrastava havia 13 anos. O humorista se irritou ao ser demitido do humorístico 'A Praça É Nossa' e culpou o apresentador por sua saída do programa. Neste intervalo, ambos trocaram muitas farpas, mas as diferenças ficaram no passado. Os dois retomaram a amizade no domingo, 5, no palco do 'Domingo Legal', do SBT, e vão voltar a trabalhar juntos.

Foto: Divulgação/SBT | Globo/Cesar Alves