Susana Vieira fala sobre seu caso de leucemia: ‘Não há cura’

A atriz Susana Vieira. Foto: Fábio Motta / Estadão

Susana Vieira estará em Éramos Seis, próxima novela das 6, que vai estrear em setembro deste ano na Globo. A obra é o primeiro trabalho inédito da atriz, após revelar que luta contra a leucemia linfocítica crônica no fim do ano passado.

Em entrevista ao UOL, ela contou que a doença está controlada e que se assustou quando soube do diagnóstico. Mesmo assim, não desanimou e não pretende parar de trabalhar por problemas de saúde.

"Quando descobri que estava com leucemia, descobri também que não existe cura para o tipo de leucemia que eu tenho. Ela é crônica. Vou conviver com essa doença pelo resto da minha vida. Foi o que mais me assustou", afirmou.

Em outro momento, continuou: "Lembrei que estava 50 anos sem parar de trabalhar. Depois de um ano, melhorei e vi tudo sob controle. Minha doença é controlada. Fiquei com vontade de trabalhar, liguei para o Silvio [de Abreu, diretor geral de dramaturgia da Globo] e falei que queria voltar".

"Ele procurou algo bom para mim e veio esse papel maravilhoso. Uma novela das 6, com o Carlos Araújo [diretor da obra]. Estou muito feliz. Agradeço muito por eu não ter desistido de viver, não ter desistido de nada", completou.

O filho de Susana, Rodrigo Vieira, se preocupou com a possibilidade de a mãe morrer, já que seu caso de leucemia não tem cura, mas a atriz expôs que lida bem com o problema.

"Meu corpo reagiu bem porque eu tinha saúde. Mas o estado de espírito foi importante. Descobri que não tinha raiva de Deus, não pedi a ele para me curar. Não pedi nenhuma vez. Fiquei pensando no que as pessoas passam e não me permiti questionar 'por que comigo?'. Por que não? Sou igual a todo o mundo. Então eu aceitei. Voltando para casa, comecei a ficar alegre e a me sentir feliz mesmo sem trabalhar", contou.

