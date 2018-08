Susana Vieira comemora aniversário de 76 anos em Portugal

A modéstia de Susana Vieira virou piada nas redes sociais durante as transmissões do Carnaval de 2017. Ela foi um dos destaques da Grande Rio, que teve a cantora Ivete Sangalo como samba-enredo. Ao ser questionada pela repórter Mônica Sanches, da Globo, sobre a sensação de desfilar pela escola, a atriz declarou: “Passam-se os anos e a gente continua. Ela com aquela voz fantástica, e eu com o meu talento absurdo e com fôlego de atravessar a avenida”



Foto: Carlos Moraes / Estadão