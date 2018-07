Susan Sarandon: 'Sinto falta de estar apaixonada'

A atriz Susan Sarandon no lançamento do filme 'The Meddles' no Tribeca Film Festival, em Nova York Foto: Divulgação/ Bang Showbiz

A atriz Susan Sarandon sente falta de estar apaixonada. Aos 69 anos e separada de Jonathan Bricklin desde 2015, ela afirma que não se importa em ficar sozinha, mas gosta do sentimento de investir em um parceiro.

Leia também: Jessica Lange e Susan Sarandon estrelam nova série de Ryan Murphy

"Eu acho que namorar não funcionou comigo. Não me importo em estar sozinha, mas gosto de estar apaixonada, então sinto falta disso. O problema é que eu meio que estou à mercê dos deuses em termos de quem eu encontro".

Apesar da decepção amorosa, Susan - que foi casada com Chris Sarandon de 1967 a 1979, anteriormente namorou David Bowie e o cineasta Franco Amurri, e esteve em um relacionamento com o ator Tim Robbins por 21 anos até 2009 - acredita que estar infeliz é uma escolha e sempre tenta aprender algo com as coisas ruins e ser positiva.

"Quando eu fiz 'The Meddler' [novo filme], eu simplesmente tinha terminado com meu namorado e não estava feliz. Eu geralmente sou uma pessoa feliz. Eu acredito que estar infeliz é uma escolha, então não importa o que aconteça comigo, eu tento de alguma forma tirar um aprendizado e ficar em um lugar melhor. Eu acho que o desafio verdadeiro depois de estar machucada é manter o coração aberto - é muito mais fácil ficar brava do que triste, porque é menos doloroso. Mas quando você está aberta e deixa a tristeza vir, é muito mais fácil de lidar. O longa foi uma ótima distração para me ajudar com isto naquele período", disse.

Por agora, Susan, que é mãe de Jack, 26, e Miles, 24, filhos de seu relacionamento com Robbins, e Eva, 31, fruto da relação com Amurri, está aprendendo a ser avó para a filha de Eva, Marlowe, de apenas 20 meses.

"Marlowe é muito doce e engraçada e deixará sua mãe louca quando crescer. Ela é a luz de nossas vidas. Eu cuido bastante dela e ela acha que sou engraçada - eu sou a avó engraçada. Eva terá outro bebê no outono, estou realmente empolgada com isso", contou em entrevista à HELLO!.