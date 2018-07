Suposta traição a Juju Salimeni deixa fãs inconformados; veja as reações

Juju Salimeni e Felipe Franco estão juntos há 12 anos Foto: https://www.instagram.com/jujusalimeni/

Juju Salimeni é um dos assuntos mais comentados do Twitter nesta quinta-feira, 15, por um motivo nada positivo: ela teria sido traída por seu marido, o modelo fitness Felipe Franco.

A notícia foi publicada pelo colunista Leo Dias, do jornal O Dia, que descobriu o caso extraconjugal de Felipe com uma ex-bailarina do Faustão que também seria uma modelo fitness. O nome da moça não foi divulgado.

O E+ tentou contato com a assessoria de imprensa da assistente de palco do Legendários, da Record TV, mas ninguém foi encontrado para comentar o caso. No Instagram, a assistente de palco publicou uma foto ao lado do marido com uma legenda nada simpática:

Meu ovo!! Uma publicação compartilhada por Juliana Salimeni (@jujusalimeni) em Jun 15, 2017 às 12:47 PDT

No Twitter, os fãs lamentaram a traição com o habitual bom humor. O assunto figura entre os assuntos mais comentados no Twitter. Veja algumas reações:

Todas essas mulheres incluindo a Juju Salimeni foram traídas e você aí achando que beleza torna homem fiel pic.twitter.com/Thbs3qBCJS — taty (@bbborjao) 15 de junho de 2017

Juju Salimeni com aquele corpão foi traída,isso não quer dizer que beleza é tudo não é mesmo?? pic.twitter.com/p6zqwhmaqZ — POLLY_ZITA (@estrela_polly) 15 de junho de 2017

Até a Juju salimeni foi traída imagina vc fia !!!! Kkkkkkkkkkk #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/WMCr9WrIhe — Tarcisio Spears (@SpearsTarcisio) 15 de junho de 2017

Juju salimeni, Gisele Bündchen, Joelma, Sheila Carvalho ...E mts outras, p aqui vemos que corpo n é o suficiente p segurar homem sem caráter — AR Boutique (@rayurach1) 15 de junho de 2017

Mano se até a juju salimeni ta sendo traída, imagina a gente que parece uma capivara com gripe suína kkkkkkkk — jh (@jessicahellenn_) 15 de junho de 2017

#FofocalizandoNoSBT Gente, eu tô passada no ferro à brasa com essa notícia da Juju Salimeni não dá pra engolir aaahhh pic.twitter.com/jkP4wZuelN — Andrade (@driihandradee) 15 de junho de 2017

Juju Salimeni traída, literalmente não está fácil pra ninguém!!! — Flávinha (@Euflaviasantoss) 15 de junho de 2017