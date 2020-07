Supla explica gravação de clipe em Cubatão: 'meio 'Blade Runner''

Supla fala sobre clipe de 'Kung Fu On You' gravado em Cubatão Foto: YouTube / @Prefeitura de Cubatão

Um vídeo do cantor Supla falando sobre a gravação do clipe de sua música Kung Fu On You na cidade de Cubatão chamou atenção nas redes sociais nesta quinta-feira, 9.

Disponibilizado pela Prefeitura de Cubatão na última sexta-feira, 3, o vídeo traz um repórter entrevistando o cantor, que foi à cidade acompanhado de um fotógrafo. "A gente está fazendo uma vistoria técnica, mas já vai filmando, porque se ficar legal, já fica, entendeu?", explica Supla.

Na sequência, ele fala sobre como será o clipe: "Vai ter um desenho animado, eu andando no deserto. Como se fosse kung fu, mesmo, entendeu? Só que eu estou andando nessas ruas de Cubatão, onde têm as usinas, e tal, dá um aspecto futurístico na parada, meio Blade Runner".

O cantor ainda contou que o vídeo contará com participação de sua namorada, que vive no exterior: "Nova York-Cubatão vai dar uma mistura maluca, que sou eu mesmo. Mas, lembrando: respeitando o distanciamento [social]!"

Por fim, o músico aproveitou para elogiar a cidade: "As pessoas [são] muito simpáticas aqui. Muito obrigado pela hospitalidade. Quando forem no centro lá em São Paulo, podem gritar 'Supla!' que eu estou lá também, sempre nas ruas!"

Assista abaixo ao vídeo em que Supla fala sobre a gravação de seu clipe em Cubatão: